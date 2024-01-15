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20:03, 15 января 2024Среда обитания

Названы регионы России с самыми низкими ставками по ипотеке

Центробанк: самые низкие ставки по ипотеке в 2023 году отмечены в Якутии
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Наименьшая средняя ставка по выданной в 2023 году ипотеке отмечена в Республике Саха (Якутия). Регионы с самыми низкими и высокими процентами по жилищным кредитам назвал Центробанк в бюллетене «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

Минимальные ставки по ипотеке зафиксированы в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) — в Якутии (6,06 процента), Амурской области (6,32 процента), Приморском крае (6,58 процента), Сахалинской области (6,84 процента) и Республике Бурятия (6,88 процента).

Среди федеральных округов самая высокая средняя ставка отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) (9,07 процента), а регионом с наивысшим процентом по жилищным кредитам стала Чеченская Республика (11,41 процента). В число лидеров по этому показателю также вошли Ингушетия (9,98 процента), Карачаево-Черкесия (9,67 процента) и Дагестан (9,38 процента). Ставки выше девяти процентов также отметили в Саратовской (9,24 процента), Кемеровской (9,08 процента) и Омской (9,01 процента) областях.

В целом по России средняя ипотечная ставка в 2023 году оказалась на уровне 8,2 процента — в большинстве регионов страны показатель выше этого уровня. По данным ЦБ, только в 30 субъектах ставки были ниже или такими же, как в среднем по стране.

Ранее эксперты спрогнозировали, что пик ставок по рыночной ипотеке в России случится в январе — они достигнут 15-18 процентов и продержатся на этом уровне месяц-полтора. Это может сделать ежемесячный платеж по кредиту неподъемным для большинства потенциальных заемщиков.

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      Нина Ташевская
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