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17:00, 15 января 2024Культура

Объявлена тема нового сезона фестиваля «Архстояние»

Фестиваль «Архстояние-2024» объявил тему нового сезона и опен-кол

Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области с 26 по 28 июля пройдет международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние-2024». Он будет посвящен теме «Мы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщества и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования фестиваля. «"Архстояние-2024" задается вопросом, который, кажется, звучит сегодня по всей планете: как договориться и найти точки соприкосновения друг с другом?» — говорится в материале.

Помимо этого, организаторы объявили открытый конкурс. Отмечается, что «Никола-Ленивец» открывает сбор заявок на участие в программе кэмпов — горизонтальном проекте, который соберет на территории парка различные комьюнити.

Узнать все подробности и купить билеты можно на официальном сайте.

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      Варвара Кошечкина
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