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19:35, 15 января 2024Путешествия

Опытный путешественник предостерег от использования одного предмета в отелях

Британский путешественник посоветовал туристам не пользоваться утюгом в отелях

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Опытный британский путешественник и основатель туристического портала godsavethepoints.com Гилберт Отт посоветовал гостям отелей не гладить вещи утюгом. От использования этого предмета он предостерег в статье для Daily Mail.

По словам Отта, пилоты часто используют утюги для разогрева пиццы и другой еды во время длительных пересадок. Поэтому перед тем, как погладить белую рубашку, туристам лучше как следует осмотреть поверхность утюга.

Путешественник отметил, что разгладить складки на одежде получится, повесив ее на вешалку для полотенец во время приема горячего душа.

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Еще одна рекомендация для туристов — брать с собой в отель скотч. Он пояснил, что им получится заклеить светящиеся кнопки электроприборов, которые могут потревожить во время сна.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. Она порекомендовала аккуратно пристроить гладильную доску к стене под прямым углом к двери.

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      Марина Черняк
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