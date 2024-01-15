Осколок взорвавшейся бутылки пива воткнулся в горло жительницы Подмосковья

В Подмосковье бутылка пива взорвалась в руках женщины и порезала ей горло

В Подмосковье в руках местной жительницы взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», порезав ей горло. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу «Shot проверка».

Россиянка утверждает, что купила пиво в магазине возле дома, после чего поставила на полку. Через некоторое время женщина решила употребить напиток, но сразу после использования открывашки емкость лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, воткнувшись ей в шею и лицо.

К посту приложены фотографии, на которых видно бутылку с отбитой верхней частью и рану на шее пострадавшей. Также она продемонстрировала справку из травматологии. По словам женщины, врачам пришлось накладывать на порезы швы. Связаться с производителем пива россиянка не смогла, так как на горячей линии компании KBREW срабатывает автоответчик.

Ранее, в октябре 2023 года, в Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил пива. Супруга нашла его без сознания на кухонном полу. Где именно он покупал напиток — в баре или в сетевом магазине, не уточняется.