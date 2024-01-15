Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 15 января 2024Россия

Осколок взорвавшейся бутылки пива воткнулся в горло жительницы Подмосковья

В Подмосковье бутылка пива взорвалась в руках женщины и порезала ей горло

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье в руках местной жительницы взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», порезав ей горло. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу «Shot проверка».

Россиянка утверждает, что купила пиво в магазине возле дома, после чего поставила на полку. Через некоторое время женщина решила употребить напиток, но сразу после использования открывашки емкость лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, воткнувшись ей в шею и лицо.

К посту приложены фотографии, на которых видно бутылку с отбитой верхней частью и рану на шее пострадавшей. Также она продемонстрировала справку из травматологии. По словам женщины, врачам пришлось накладывать на порезы швы. Связаться с производителем пива россиянка не смогла, так как на горячей линии компании KBREW срабатывает автоответчик.

Ранее, в октябре 2023 года, в Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил пива. Супруга нашла его без сознания на кухонном полу. Где именно он покупал напиток — в баре или в сетевом магазине, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после пластики

      Израильский игрок турецкого клуба ответил на обвинения в разжигании вражды

      В Москве резко подорожал один тип квартир

      В российском регионе за сутки дважды осквернили Вечный огонь

      Контрабанду яйцеклеток выявили на российско-грузинской границе

      Россияне назвали преимущества удаленки

      В России заинтересовались игроком английского клуба

      Таксист на Бали выманил у туристок доллары с помощью веера

      Квартиры россиян превратились в тропики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости