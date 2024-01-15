Отели любимого курорта богачей снизили цены на треть

АТОР: после новогодних праздников отели Мальдив снизили цены до 30 процентов

После новогодних праздников отели Мальдив снизили цены примерно на треть, а на некоторых объектах стоимость упала на 50-70 процентов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР предупредили туристов, что период с февраля по апрель считается на островах высоким сезоном. Из-за высокой конкуренции в это время большинство местных отелей предлагают хорошие скидки.

Кроме того, в источнике говорится, что уменьшились цены и на перелеты до любимого курорта богачей. В компании «Русский Экспресс» уточнили, что во второй половине января авиапутешествие на Мальдивы туда-обратно обойдется в 48,8 тысячи рублей с человека, в то время как в период с 28 по 30 декабря стоимость авиабилетов начиналась от 200 тысяч рублей с человека в обе стороны.

Туроператоры добавили, что снижение тарифов коснулось и стыковочных рейсов. В Fun & Sun рассказали, что в зависимости от времени и пункта пересадки улететь на Мальдивы в конце января можно, заплатив от 54 тысячи рублей с человека (в обе стороны).

Ранее сообщалось, что турпоток из России на Мальдивы вырос на 3,6 процента в 2023 году. Всего государство посетили более 209 тысяч отечественных путешественников за год.

