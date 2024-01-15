Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:20, 15 января 2024Путешествия

Отели любимого курорта богачей снизили цены на треть

АТОР: после новогодних праздников отели Мальдив снизили цены до 30 процентов

Фото: Martin Moxter / Globallookpress.com

После новогодних праздников отели Мальдив снизили цены примерно на треть, а на некоторых объектах стоимость упала на 50-70 процентов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР предупредили туристов, что период с февраля по апрель считается на островах высоким сезоном. Из-за высокой конкуренции в это время большинство местных отелей предлагают хорошие скидки.

Материалы по теме:
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей» Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
10 февраля 2023
Из зимы в лето. 11 причин, почему стоит запланировать отдых на Мальдивах
Из зимы в лето.11 причин, почему стоит запланировать отдых на Мальдивах
Реклама
17 октября 2023

Кроме того, в источнике говорится, что уменьшились цены и на перелеты до любимого курорта богачей. В компании «Русский Экспресс» уточнили, что во второй половине января авиапутешествие на Мальдивы туда-обратно обойдется в 48,8 тысячи рублей с человека, в то время как в период с 28 по 30 декабря стоимость авиабилетов начиналась от 200 тысяч рублей с человека в обе стороны.

Туроператоры добавили, что снижение тарифов коснулось и стыковочных рейсов. В Fun & Sun рассказали, что в зависимости от времени и пункта пересадки улететь на Мальдивы в конце января можно, заплатив от 54 тысячи рублей с человека (в обе стороны).

Ранее сообщалось, что турпоток из России на Мальдивы вырос на 3,6 процента в 2023 году. Всего государство посетили более 209 тысяч отечественных путешественников за год.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине похоронили одного из самых опытных военных летчиков. Генерал обучал пилотов для ВСУ

      В Москве подорожает один тип жилья

      В Киеве признали основными целями России на Украине инфраструктурные объекты

      Во Франции заявили о неэффективности помощи Запада Украине

      В Абхазии опровергли слухи о продаже дачи Сталина

      Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели

      В России резко выросло производство одного вида алкоголя

      ООН обратилась к донорам для помощи Украине

      Госдума одобрила введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы

      Москвичам предрекли оттепель в крещенскую ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости