Папарацци сняли 58-летнюю телеведущую в бикини на пляже

Папарацци сняли американскую телеведущую, певицу и модель Луэнн де Лессепс в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 58-летняя звезда сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» предстала в черном бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов на завязках.

В то же время знаменитость надела кремовую шляпу-федору на мокрые распущенные волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, ожерельем с серебристыми подвесками и плетеной сумкой через плечо.

Ранее в январе пользователи сети обругали ассирийско-американскую телеведущую и бизнесвумен Ларсу Пиппен за вульгарную позу на фото с отдыха. 49-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует перед камерой в черном бикини, широко раздвинув ноги.