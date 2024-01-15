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19:17, 15 января 2024Ценности

Парикмахер показала правильный способ сушки волос феном

Кадр: @shelbybettencourtt

Парикмахер Шелби Бетанкур показала правильный способ сушки волос феном. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео специалистка посоветовала в данном процессе никогда не направлять инструмент вверх. По ее словам, многие делают так, ошибочно полагая, что это придаст волосам объем. Она объяснила, что воздух от фена всегда должен быть направлен вниз. «Таким образом он закрывает кутикулы на прядях, благодаря чему они выглядят более гладкими и здоровыми», — уточнила Бетанкур.

Зрители отблагодарили автора ролика за лайфхак, о чем принялись писать в комментариях. «Это сработало! Спасибо за совет», «У меня от природы прямые волосы, и я до сих пор вижу разницу, если делать это так», «Я делаю так всегда. Это здорово!» — высказывались они.

Ранее врач-трихолог Анастасия Курская назвала россиянкам вредящую волосам позу для сушки феном. Врач заявила, что наклоненная вниз голова может привести к ломкости и сечению прядей.

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      Мария Винар
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