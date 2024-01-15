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09:46, 15 января 2024Ценности

Перечислены устаревшие модели обуви

Стилистка Маргарет Стоун: ботинки в армейском стиле утратили актуальность

Фото: Abbie Togstead / Unsplash

Персональные стилистки Маргарет Стоун и Эбби Янг перечислили устаревшие модели обуви. Соответствующий материал появился на сайте издания Business Insider.

Актуальность утратили ботинки в армейском стиле, шлепанцы и туфли-лодочки. Вместо них рекомендуется обратить внимание на альтернативные варианты, например ботинки с острым носом, мюли и лоферы.

Кроме того, специалисты призвали отказаться от кроссовок на массивной подошве и плетеных сандалий. «Освободите место в гардеробе для более изысканного классического образа с балетками или кроссовками на низкой подошве», — посоветовала Стоун.

В заключение собеседница издания выделила туфли, оформленные квадратным носом. «Квадратный нос был символом 2021 года во время пика популярности бренда Bottega. В настоящий момент их лучше заменить моделями с заостренным или закругленным носом», — объяснила Янг.

Ранее стилистка Анна Скороходова назвала россиянкам старше 50 лет портящую внешний вид обувь. Специалистка рассказала, что женщинам данной возрастной категории следует избегать мокасин и туфель на высоком каблуке и заменить данные варианты на лоферы и лодочки базовых оттенков.

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      Мария Винар
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