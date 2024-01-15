Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 15 января 2024Россия

Петербургского восьмиклассника избили и ограбили в подъезде

78.ru: в Петербурге 14-летнего подростка избили и ограбили в подъезде дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные избили и ограбили 14-летнего подростка в подъезде дома на Парашютной улице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, к сотрудникам полиции обратилась мать восьмиклассника. Женщина пояснила, что, когда юноша зашел в подъезд, на него напали двое мужчин.

Они потребовали у школьника деньги, а после избили его.

Несовершеннолетнему после случившегося понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ссадины и гематомы по всему телу, а также несколько ушибов. Петербургские следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Мурманской области избил мужчину в новогоднюю ночь на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и попал в изолятор.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Петербургского восьмиклассника избили и ограбили в подъезде

      Обнаружена редкая холодная экзопланета

      Медсестра ударила себя ножом рядом с больницей ради компенсации

      Иностранку обокрали почти на полмиллиона рублей в люксовом отеле Москвы

      Дженнифер Лопес снялась на обложку альбома в прозрачном наряде российской марки

      Медведев вышел во второй круг Australian Open

      Конгресс США согласовал проект временного финансирования правительства

      Выдворенный из Латвии российский пенсионер оценил отношение страны к пожилым

      Бастрыкин раскрыл число осужденных военных ВСУ за преступления в ЛНР и ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости