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13:36, 15 января 2024Экономика

Российской фирме разрешили купить производителей прокладок и подгузников

ФАС разрешила «Невской Косметике» купить производителя средств гигиены Ola!

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Российской фирме «Невская Косметика» разрешили купить 100 процентов акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С.А.». Об одобрении сделки сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Производитель косметики «Ушастый нянь» и стиральных порошков Sarma получил также 95,74 процента в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест». Как отмечают в ведомстве, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

«Невская Косметика» выпускает мыло, средства для стирки, средства для волос и прочие товары личной гигиены. Компании принадлежат такие бренды, как «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», Sarma, «ТипТоп» и другие. «Хайдженик» и «Олтекс С.А.» выпускают прокладки, подгузники и пеленки торговых марок Ola!, TerezaMed и Versia.

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Ранее в России предупредили, что из-за попадания в санкционный список полимерной пленки, которая создает так называемую дышащую поверхность в подгузниках и прокладках, местным компаниям станет сложнее производить предметы личной гигиены. Внесение материала в санкционный список стало неожиданным, поскольку его признали объектом военного назначения, так как один из компонентов пленки используется для изготовления полупроводников. В России материал не производится, поэтому компаниям придется закупать его в Саудовской Аравии и Китае.

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      Вячеслав Агапов
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