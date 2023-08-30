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16:57, 30 августа 2023Экономика

Производство прокладок в России оказалось под угрозой из-за неожиданной проблемы

Baza: производители прокладок в РФ заявили о проблемах с полимерной пленкой

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российским компаниям станет сложнее производить предметы личной гигиены, а именно прокладки и подгузники — проблемой стало попадание одного из материалов под санкции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ограничения коснулись полимерной пленки, которая создает так называемую дышащую поверхность в подгузниках и прокладках. Как отмечает издание, внесение материала в санкционный список стало неожиданным, поскольку ее признали объектом военного назначения. Дело в том, что один из компонентов пленки используется для изготовления полупроводников.

Таким образом, материал из Европы стал недоступным для отечественных заводов. Причем в России материал не производится, поэтому компаниям придется закупать его в Саудовской Аравии и Китае. На таможнях других стран товар пропускают как санкционный, поэтому заводы вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.

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Производство также оказывается под угрозой из-за того, что в конце года заканчивается льгота на суперабсорбент и попавшую под санкции целлюлозу. Вторая, в свою очередь, производится на местных предприятиях, однако, например, головная компания Huggies не разрешает использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.

Несмотря на существующие риски производители обещают не повышать цены. Вместо этого они существенно сократят промоакции и периоды скидок. Тем не менее, по данным Baza, цены на предметы гигиены могут вырасти в начале 2024 года на 7–10 процентов.

Также в скором времени россиянам станет дороже покупать детское питание и заменители грудного молока. На девять процентов повысит отпускные цены компания Nestle в России, за ней к аналогичным действиям могут прибегнуть Danone («Тема», Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, «Нутриген», «Винни»).

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    Мария Грушко
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