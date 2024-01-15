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13:34, 15 января 2024Бывший СССР

Половина украинских беженцев не нашли работу в Европе

ABC News: только 40-60 процентов украинских беженцев нашли работу в Европе

Фото: Eva Manez / Reuters

Только половина украинских беженцев нашли работу в Европе, остальные часто не имеют средств к существованию. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные ООН.

«Только половина беженцев школьного возраста посещают школы там, где они находятся, только 40-60 процентов [взрослых беженцев] работают, и многие остаются уязвимыми, не имея средств к существованию», — отмечается в заметке.

Эти данные в ООН использовали, чтобы обосновать запрос на 1,1 миллиарда долларов помощи Украине, которые пойдут на поддержку 2,3 миллиона беженцев и принимающих их стран.

Сумма стала частью обращения организации к донорам с просьбой выделить для Украины 4,2 миллиарда долларов в 2024 году. Оставшиеся 3,1 миллиарда долларов потратят на гуманитарные проекты внутри самой Украины.

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      Глеб Палехов
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