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21:03, 15 января 2024Забота о себе

Пожилой мужчина развелся с женой и влюбился в коллегу на 20 лет моложе себя

Фото: Unsplash

К специалистке по отношениям Колин Нолан обратился 60-летний одинокий мужчина, который десять лет назад развелся с женой и теперь влюбился в коллегу, которая на двадцать лет моложе него. В колонке для Mirror коуч дала совет пожилому одиночке, который переживает, что его возраст отпугивает потенциальную партнершу.

По словам мужчины, дружба с недавно разведенной коллегой переросла во влюбленность с его стороны, и недавно он пригласил женщину в бар после работы. «Я почувствовал, что мы ладим, что между нами есть химия, но она как будто отстранилась, когда я сказал ей о своем возрасте. Наверное, думала, что я моложе: я подтянут, бодр духом, все волосы при мне», — посетовал автор письма.

Недавно мужчина пригласил коллегу провести выходные в совместном путешествии за город, но та не ответила, и теперь он переживает, что слишком давит на женщину, испугавшуюся разницы в возрасте.

В ответ Нолан отметила, что разница в возрасте действительно может иметь значение, однако ее нерешительность может быть связана и с недавним разводом, поэтому с предложением провести вместе романтические выходные следовало бы подождать.

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Нолан рекомендовала мужчине слегка сбавить обороты и пока не делать подобных решительных действий. «Позовите ее на кофе или обед, сконцентрируйтесь на том, чтобы узнать друг друга получше отдельно от работы. Будете ли вы все еще влюблены после пары откровенных разговоров после работы?» — предложила коуч. Она также допустила, что пока коллега видит в мужчине только друга, и это может измениться только со временем, но без давления с его стороны.

Ранее к Нолан обратилась девушка, которая призналась, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей. Нолан ответила, что причиной вранья может быть его собственное недоверие к партнерше.

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      Александра Лисица
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