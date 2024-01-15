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16:21, 15 января 2024Мир

Протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии

N-TV: протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии Линднера

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии Кристиана Линднера во время его попытки выступить перед ними. Об этом сообщает N-TV.

«Под свист и крики протеста политик встал перед кафедрой на митинге фермеров, но из-за шума он смог говорить только после успокаивающего обращения президента профсоюза фермеров Йоахима Руквида», — сообщается в материале издания.

Также отмечается, что собравшиеся фермеры, несмотря на слова Руквида, все равно продолжали скандировать «Вон!». Невзирая на то что Линднер говорил по громкоговорителю, на расстоянии нескольких сотен метров можно было понять только фрагменты его речи.

Ранее стало известно, что немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Политик возвращался из отпуска, однако на причале Шлютзиль его встретила толпа более чем из 100 человек, которые попытались прорваться на судно. Протестующие были разогнаны полицией.

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      Максим Габриелян
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