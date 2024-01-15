Регина Тодоренко показала лицо без косметики

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала свой естественный внешний вид во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость отправилась на спа-процедуры и запечатлела себя после массажа. Так, она предстала перед камерой в черном топе на тонких лямках с белой окантовкой и тунике с леопардовым принтом. При этом звезда надела золотистые серьги-кольца и серебристую цепочку с миниатюрной подвеской.

Кроме того, автор видео распустила уложенные волнами волосы и продемонстрировала лицо без косметики.

Ранее в январе телеведущая Ксения Собчак также показала на видео естественную внешность без макияжа и укладки. Она предстала на размещенных кадрах в кашемировом костюме бежевого оттенка, придя на занятие по йоге.