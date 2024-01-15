Россиянам назвали подешевевшие в январе автомобили

«Автоновости дня»: в России пять автобрендов снизили цены на машины в январе

С начала января 2024 году в России пять автомобильных брендов снизили цены на собственные машины. Речь идет об автомобилях «Москвич», Cherry, Exeed, Jetour и Dongfeng — подешевевшие автобренды назвало издание «Автоновости дня».

Отмечается, что в начале этого года стоимость седана «Москвич 6» в стандартной и «Техно»-комплектации снизилась в обеих версиях на 7,1-7,6 процента, или на 200 тысяч рублей. В свою очередь, цены на семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 в комплектации Prestige/Prestige Plus упали на 8,1 процента (на 240 тысяч рублей), указали аналитики.

Одновременно с этим обновился прайс-лист и у премиального суббренда Chery — Exeed. Так, при покупке кроссовера TXL россиянам стало доступно «преимущество», благодаря которому можно сэкономить от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от версии машины (комплектация Flagship со 186-сильным двигателем или топовая 197-сильная Sport Edition), уточнили эксперты.

Кроме того, с января 2024 года подешевели автомобили Jetour Dashing. Благодаря программе «Прямая выгода» россияне при покупке этой машины смогут сэкономить в общей сложности 150 тысяч рублей. Еще одним брендом, который снизил цены в этом месяце, стал Dongfeng. Его семиместный кроссовер 580 в своей единственной комплектации Luxury подешевел на 3,7 процента, или на 101 тысячу рублей, заключили аналитики.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов предупредил россиян о грядущем подорожании иномарок. Согласно его прогнозу, минимальная стоимость новой зарубежной машины на российском рынке в этом году может увеличиться с нынешних 2,8 до 3-3,2 миллиона рублей. Подобная динамика, как уточнил аналитик, будет связана с рядом факторов, включая изменения валютного курса и повышение утилизационного сбора.