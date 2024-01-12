Россиянам предрекли подорожание иномарок

Аналитик Солдатов: минимальная цена на иномарку может вырасти до 3,2 млн рублей

В 2024 году минимальная стоимость новых иномарок в России может вырасти с нынешних 2,8 до 3-3,2 миллиона рублей. Об этом заявил автоэксперт Роман Солдатов. Его слова приводит газета «Известия».

Как уточнил аналитик, на подобную динамику повлияет ряд факторов, включая валютный курс и повышение утилизационного сбора. Новые ставки приведут к среднему повышению стоимости новых автомобилей на 300 тысяч рублей.

Кроме того, на грядущей рост цен на автомобили окажет воздействие и стремление дилеров компенсировать недополученную из-за скидок в новогодние праздники прибыль. «Все, что скидывали дилеры в праздники, теперь нужно добирать», — резюмировал эксперт.

На этом фоне Солдатов допустил, что ключевым драйвером роста продаж машин в России в этом году станут машины с пробегом. На подобные транспортные средства, по его мнению, цены поднимутся «некритично». Иномарка в хорошем состоянии в среднем обойдется россиянам в 1,5-1,8 миллиона рублей, заключил аналитик.

Цены на автомобили в России растут не первый год. Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что в январе-ноябре стоимость машин на внутреннем рынке в среднем увеличилась на 8-18 процентов в зависимости от бренда и модели. При этом ключевую долю (51-52 процента от суммарного количества проданных машин) к тому времени заняли китайские автомобили.