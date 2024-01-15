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17:38, 15 января 2024Путешествия

Россияне с февраля смогут попасть в одну страну Европы на автобусе

Ecolines с 1 февраля начнет выполнять ежедневные рейсы между Россией и Латвией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Автобусный перевозчик Ecolines с 1 февраля начнет выполнять по два ежедневных прямых рейса между Россией и Латвией. О том, что россияне смогут попасть в эту европейскую страну по суше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что регулярное движение организуют по маршруту Санкт-ПетербургПсковРига. В Ecolines добавили, что автобусы будут ежедневно отправляться из Санкт-Петербурга в 22:20 и из Риги в 20:00.

В источнике также говорится, что путешественники, купившие билеты на отмененные рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки и из Хельсинки в Санкт-Петербург, смогут обменять их на билеты по новому направлению.

Ранее сообщалось, что автобусные перевозчики захотели возобновить рейсы из России в Финляндию, когда граница двух стран будет официально открыта. В одной из компаний, организовывающих поездки из Санкт-Петербурга в соседнее государство, пообещали, что билеты сразу появятся на сайте.

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      Алина Черненко
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