Автобусные рейсы из России в Финляндию возобновят

РИА Новости: перевозчики возобновят автобусные рейсы из России в Финляндию

Перевозчики захотели возобновить автобусные рейсы из России в Финляндию, когда граница двух стран будет официально открыта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из компаний, которая осуществляет поездки из Санкт-Петербурга в соседнее государство.

Собеседник агентства подчеркнул, что билеты сразу появятся на сайте.

Ранее стало известно, что Финляндия откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря. Уточнялось, что речь идет о погранпунктах Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.

В настоящее время все пропускные пункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей, принятому из-за наплыва беженцев. Через границу пропускают только грузовой транспорт. Сообщалось, что КПП будут закрыты до 13 декабря.

