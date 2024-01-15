Россиянин метнул поленом в шумевшего после уроков десятилетнего мальчика

Shot: житель Грозилово метнул поленом в десятилетнего школьника из-за шума

Житель Грозилово Ивановской области метнул поленом в десятилетнего мальчика, который шумел на прогулке после уроков. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 61-летний россиянин возвращался домой. Во дворе он заметил школьника, который громко кричал.

Мужчине такое поведение ребенка не понравилось. Он схватил полено и перекинул его через забор на участок, чтобы утихомирить мальчика.

Бревно на скорости угодило несовершеннолетнему в грудь, его отвезли в больницу.

Мальчику диагностировали перелом грудины. Он восстанавливался после травмы около четырех месяцев. В отношении его нервного соседа возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца в коридоре лицея №35.

На судебном слушании россиянин уверял, что произошедшая стычка никак не связана с бракоразводным процессом. По его версии, супруга хотела выкрасть ребенка.