Россиянка побывала в Европе и объяснила неприязнь к французам

Тревел-блогерша побывала в Португалии с итальянскими друзьями и выяснила, почему остальные европейцы чувствуют сильную неприязнь к французам. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам путешественницы, итальянцы часто жалуются на высокомерие французов. Они отмечают, что последние считают себя выше и лучше остальных народов. К примеру, во время похода по горам в португальской Мадейре автор материала столкнулась с французами и предположила, что они из Германии. Блогерша объяснила, что немцы известны своей любовью к горным вылазкам.

«Ничего подобного! Франция номер один! Мы больше ходим по горам, чем немцы! (...) Мы спортивная нация и на самом деле любим пешие походы больше немцев, и мы ходим с детьми в походы, это во Франции распространено!» — возмутилась услышавшая россиянку женщина.

По словам блогерши, итальянцев разозлила эта ситуация. Они добавили, что даже в этом французам важно быть лучшими.

Ранее туристка из США поехала во Францию и призналась, что расплакалась из-за того, что не смогла общаться с говорившими на своем языке местными жителями. Американка пожаловалась, что французы заставляют туристов «чувствовать себя плохо из-за незнания их языка», и заявила, что не будет рекомендовать Лион тем, кто путешествует в одиночку и не говорит по-французски.