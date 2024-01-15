Российским автомобилистам рассказали о способах сэкономить

«СберАвто»: спокойный стиль вождения поможет сэкономить на топливе

Снизить расходы для автомобилистов можно без ущерба для транспортного средства. О способах сэкономить на содержании машины рассказали эксперты сервиса «СберАвто» в беседе с «Известиями».

В первую очередь сократить расходы на топливо поможет спокойный стиль вождения. Отказ от резких ускорений и торможений позволит не только экономить на бензине, но и продлит срок службы тормозных колодок и дисков, отметили аналитики. Снизить расходы топлива можно также используя систему круиз-контроля и заглушая двигатель авто при длительных остановках — именно на холостом ходу двигатель потребляет максимум бензина, объяснили в «СберАвто».

К излишнему расходу топлива может привести и неправильное давление в шинах, предупредили эксперты российских водителей. А своевременная смена шин местами (передние колеса на заднюю ось и наоборот) позволит продлить срок службы резины благодаря равномерному износу.

Специалисты предостерегли владельцев авто от слишком частой и слишком редкой смены моторного масла — это может отразиться на состоянии двигателя и привести к непредвиденным расходам на ремонт. Стоит внимательно изучить инструкцию к своему автомобилю и сервисную книжку — это поможет избежать навязывания ненужных услуг работниками автосервиса при плановом техническом обслуживании и следить за состоянием узлов и агрегатов машины в предусмотренный производителем срок. Простое обслуживание возможно проводить самостоятельно, отметили специалисты «СберАвто».

Сэкономить поможет и правильный выбор страховки — лучше изучить несколько вариантов и выбрать самый выгодный. Стоит рассмотреть и вариант страхования по франшизе, что гарантирует значительную скидку. Сократить расходы на полис возможно и ограничив круг вписанных в страховку лиц.

Ранее Минпромторг сообщил, что по итогам 2023 года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что более чем в полтора раза (на 62 процента) больше, чем в кризисном 2022-м. Самой продаваемой моделью стала Lada Granta с результатом 191 074 автомобиля. Далее идут китайский Haval Jolion, у которого 48 980 единиц, и Lada Niva — 46 850 штук.

