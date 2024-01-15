Командир Ялта: военные РФ создали копию позиций ВСУ, готовясь к штурму Марьинки

Российские военные создали точную копию позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в Донецкой Народной Республике (ДНР), готовясь к штурму ключевых высот в Марьинке. Детали подготовки раскрыл командир штурмового подразделения с позывным Ялта, передает ТАСС.

Он уточнил, что военные получили приказ захватить одну из стратегических точек в Марьинке. По его словам, за месяц была подготовлена специальная штурмовая группа для захвата, а также разработан план и позиция. С помощью дрона Вооруженные силы (ВС) России зафиксировали все украинские огневые точки, блиндажи и особенности местности. «Все это изучали, затем рисовали на бумаге, потом выкапывали, строили», — сообщил командир.

Ялта отметил, что ВС РФ должны были обмануть украинские войска для захвата высоты, с которой просматривался горизонт. Стратегическая точка находилась в центре, а вокруг были расположены позиции ВСУ, поэтому российских военных атаковали со всех сторон, объяснил он. Командир подчеркнул, что после взятия высоты продвижение войск России в этом районе стало более эффективным.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что российские силы взяли под контроль Марьинку. Этот населенный пункт в ДНР считался одним из главных укрепрайонов ВСУ.