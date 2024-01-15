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15:07, 15 января 2024Бывший СССР

Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

ГПС Украины: фермеры Румынии вновь заблокировали движение фур на двух КПП
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inquam Photos / Cornel Putan / Reuters

Румынские фермеры вновь заблокировали движение украинских фур на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Сирет» и «Викову-де-Сус». Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram.

«Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное"», — говорится в сообщении.

По данным службы, блокировка также началась на КПП «Викову-де-Сус». При этом как выезд, так и выезд с Украины открыты для пешеходов и остальных видов транспорта.

Ранее, 14 января, фермеры заблокировали КПП «Сирет» на границе с Украиной из-за импорта украинской агропродукции. При этом они не уточнили причины и ориентировочную продолжительность блокировки.

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      Алевтина Запольская
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