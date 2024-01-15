Назван самый подорожавший тип жилья

Эксперт по недвижимости Сырцов: жилье в России ощутимо подорожало

В 2023 году в восьми городах России зафиксирован рост цен на жилье более чем на 20 процентов. В Москве, к примеру, ощутимо подорожало первичное жилье, цены на «вторичку» выросли на 10,7 процента. Самым подорожавшим типом жилья в столице стали студии. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по недвижимости, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В 2023 году в Москве особенно ощутимо подорожало первичное жилье. Средняя цена студий в новостройках столицы за год выросла на 17,7 процента, однокомнатных квартир — на 12,2, двухкомнатных — на 12, трехкомнатных — на 13,5, многокомнатных — на 15,1. В то же время цены на вторичное жилье выросли на 10,7 процента. Старый фонд дорожал до октября, после чего началась медленная коррекция вниз», — рассказал эксперт.

Среди 50 крупнейших рынков недвижимости России в 2023 году в восьми городах, по его словам, зафиксирован рост цен более чем на 20 процентов, в 17 городах цены выросли на 10-20 процентов, еще в 16 городах — на 5-10. Лидерами по удорожанию квадратного метра эксперт назвал Новокузнецк, Магнитогорск, Махачкалу.

Самой выгодной, как считает Сырцов, является покупка квартиры в строящемся доме от надежного девелопера в проекте с хорошей транспортной доступностью, эргономичными планировками, качественным благоустройством и развитой инфраструктурой. «Такое жилье оптимально не только для собственного проживания, но и для инвестиций», — заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2024 году квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья подорожают. По прогнозам специалистов, новые квартиры в Московском регионе к осени этого года прибавят в цене 8-13 процентов в зависимости от класса лота.