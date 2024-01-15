Сексолог подсказала способы безопасно заняться сексом в душе

Чтобы не поскользнуться и не получить травму во время секса в душе, нужно знать несколько правил, считает сексолог Миши Баттл. Варианты безопасных поз и другие меры предосторожности она подсказала изданию Daily Mail.

По мнению Баттл, удобнее всего заниматься любовью в душе стоя: партнерша немного наклоняется вперед, вытягивает руки и упирается ими в стену или выступ, мужчина же в это время подходит сзади для проникновения. Также, по мнению сексолога, партнеры могут повернуться лицом к лицу, но такая позиция потребует значительных физических усилий и определенной гибкости. «Чтобы ноги не скользили по полу, на него нужно постелить нескользящий коврик», — подсказала эксперт.

Баттл уточнила, что секс с проникновением в душе подходит не всем парам, в частности, трудности могут возникнуть, если у мужчины и женщины большая разница в росте. В этом случае она предложила совместить купание и прелюдию, а для полового акта переместиться в спальню. Помимо этого, Баттл посоветовала использовать для эротических игр в душе силиконовую смазку, которая более устойчива к влаге по сравнению с лубрикантами на водной основе.

Ранее сексолог Джиджи Энгл дала мужчинам советы по использованию пальцев в сексе. По ее словам, при стимуляции женских половых органов нужно обязательно использовать смазку.