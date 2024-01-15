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17:53, 15 января 2024Спорт

Шестая ракетка мира назвала честью для себя игру с 16-летней россиянкой на АО

Онс Жабер назвала честью для себя игру с 16-летней россиянкой Андреевой на АО

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Шестая ракетка мира Онс Жабер поделилась ожиданиями от игры с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой во втором круге Australian Open-2024. Ее слова приводит сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Представительница Туниса назвала честью для себя встречу с россиянкой и отметила, что является ее большой поклонницей. «Это будет очень трудный матч. Я знаю, что ей 16 лет, но она очень крутая. Возможно, я ее кумир, но она наверняка хочет надрать мне задницу», — заявила Жабер.

Соперницы встретятся на корте 17 января. Андреева занимает 47-е место в рейтинге WTA.

Ранее Андреева успешно дебютировала на Australian Open. В матче первого круга спортсменка обыграла американку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2.

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      Алексей Гусев
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