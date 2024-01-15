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13:49, 15 января 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам самую модную одежду

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самую модную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «Внимание, новости!».

Так, в настоящем сезоне рекомендуется обратить внимание на предметы гардероба с леопардовым принтом. Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к вещам винного цвета, особенно к колготкам.

Среди прочего, актуальными все еще являются наряды, которые немного оголяют тело. «В целом, сейчас тренды достаточно кричащие и яркие. Например, все, что с отсылкой к нулевым, к гранжу, к кэжуал дресси — это такой стиль, когда мы миксуем нарядные вещи с кэжуальными», — пояснила специалистка.

Ранее персональная стилистка Маргарет Стоун назвала самую модную обувь на 2024 год. В первую очередь эксперт обратила внимание на ботинки и туфли в школьном стиле. По ее мнению, подобные модели могут придать образу изысканности и элегантности.

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      Мария Винар
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