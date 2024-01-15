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08:37, 15 января 2024Силовые структуры

На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военного осудили на 2 года и 9 месяцев за отказ участвовать в СВО

Фото: Unsplash

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для участия в боевых действиях. Суд учел, что мужчина усомнился в принципе единоначалия.

Инцидент негативно повлиял на воинскую дисциплину и правопорядок в коллективе. Мужчина совершил преступление в период мобилизации, что признали обстоятельством, отягчающим наказание. Его признали виновным по статье 332 («Неисполнение приказа») УК РФ. Военный взят под стражу в зале суда.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции и приговорил его почти к трем годам колонии.

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      Марина Совина
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