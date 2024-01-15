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16:43, 15 января 2024Экономика

ВТБ помог устроить свадьбу без паспортов в России

ВТБ помог организовать первую свадьбу с использованием биометрии на ВДНХ

Фото: Drew Coffman / Unsplash

Первая в стране свадебная церемония с регистрацией брака по биометрии состоялась в рамках выставки-форума «Россия». Согласие на брак пара подтвердила с помощью биометрических данных, которые молодожены предварительно сдали в отделении ВТБ. Паспорта влюбленным не потребовались.

Технология банка помогла регистрации семьи молодых учителей из Воронежской области. В организации и проведении церемонии также участвовали генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Поздравительный адрес молодоженам направил вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко.

В ВТБ процесс сбора биометрических данных клиентов организован через сеть собственных отделений банка по всей России. Сдать биометрические данные можно также на стенде ВТБ в рамках выставки-форума «Россия». Сотрудник офиса фотографирует клиента, записывает его голос. Эти данные передаются на хранение в государственную Единую биометрическую систему.

«Сегодня биометрия становится все более востребованной в России, в том числе благодаря расширению сфер ее применения. Такие технологии позволяют безопасно, удаленно и достоверно идентифицировать клиента, а значит сделать инновационные продукты и услуги более доступными для населения. Используя биометрию, уже сегодня можно стать клиентом банка, оплатить проезд в московском метро, выпустить электронную сим-карту и перечень возможностей для применения биометрических данных будет только увеличиваться. В перспективе, с помощью биометрии можно будет быстро и просто воспользоваться не только государственными, но и частными услугами. Для наших клиентов уже в этом году мы планируем реализовать возможность разблокировки ВТБ Онлайн по биометрии, а также сделать ее одним из вариантов подтверждения финансовых операций», — отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский.

Мероприятие прошло 13 января в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме «Россия».

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      Алена Шаповалова
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