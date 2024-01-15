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14:49, 15 января 2024Мир

Тайвань обвинил Китай в подкупе отказавшейся от отношений с островом страны АТР

МИД Тайваня: Китай подкупил Науру, пообещав помощь в обмен на разрыв отношений

Фото: Jason Oxenham / Pool / AP

Китай подкупил Науру, пообещав этой стране в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) экономическую помощь в обмен на разрыв дипломатических отношений с Тайванем. В этом Пекин обвинил замглавы МИД Тайваня Тянь Чжунгуан, сообщает ТАСС.

«Науру поддалась на подкуп Китая и, не обращая внимания на долгосрочную дружбу и содействие Тайваня, ведет переговоры с КНР об установлении дипломатических отношений», — сказал представитель властей острова.

По его словам, объем предложенной Пекином помощи Науру намного превышает тот, который может предоставить Тайвань. Замглавы тайваньского внешнеполитического ведомства призвал китайские власти отказаться от конфронтации и вернуться в русло международного порядка.

Ранее правительство Науру решило разорвать дипломатические отношения с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР.

13 января на Тайване прошли президентские выборы. Победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.

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      Семен Александров
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