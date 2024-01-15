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10:37, 15 января 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о втягивании российских детей в диверсионную деятельность

СКР: подростков втягивают в совершение диверсий за деньги

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российских детей через Telegram втягивают в диверсионную деятельность, обещая деньги за поджоги на железной дороге. Такие данные ТАСС раскрыл глава Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Павел Выменец.

По его словам, подростки соглашаются за 10 — 15 тысяч рублей поджечь релейные шкафы, а затем становятся фигурантами уголовных дел о диверсии или терроризме, так как они не осознают всю общественную опасность своих деяний, считая, что это квест. Несовершеннолетние привлекаются заинтересованными лицами в мессенджере.

В 2023 году подразделение Выменца возбудило шесть уголовных дел против подростков за диверсии и акты терроризма на железной дороге. Почти все такие преступления раскрыты, следственные органы внимательно отслеживают их во избежание жертв и обеспечение бесперебойной работы транспорта, отметил он.

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что в 2023 году направлено в суды 227 уголовных дел о террористических преступлениях. К уголовной ответственности привлечены 280 человек, в том числе за финансирование терроризма — завершено расследование 34 дел, возбужденных по этой статье.

Он добавил, что в условиях специальной военной операции (СВО) террористические преступления совершаются украинскими спецслужбами, которые не гнушаются такими методами.

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      Любовь Ширижик
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