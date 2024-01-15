Украинцы начали использовать маскировочные костюмы при пересечении границы

На границе Украины задержали двоих мужчин в маскировочных костюмах

На Украине задержали двоих мужчин, которые пытались пересечь границу с Молдавией, использовав зимние маскировочные костюмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на государственную пограничную службу республики.

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области купили экипировку в интернете, где ее стоимость составляет до 1000 гривен (2300 рублей). Направление пересечения границы мужчинам подсказали знакомые.

Пограничники обнаружили украинцев в маскировочных костюмах возле села Топалы на границе с Молдавией.

В последнее время также заметно увеличилось количество попыток украинцев выехать за границу по поддельным документам. Представитель госпогранслужбы республики Андрей Демченко рассказал, что ведомство ежедневно задерживает нарушителей, которые пытаются выехать за пределы Украины.