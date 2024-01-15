В Абхазии опровергли слухи о продаже дачи Сталина

Власти Абхазии опровергли слухи о продаже дачи Сталина на озере Рица

Власти Абхазии опровергли слухи о продаже дачи Иосифа Сталина на берегу озера Рица. Об этом заявил начальник управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния, передает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Бывшая дача Сталина располагается в Рицинском национальном парке. Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный купил ее на аукционе за 850 тысяч рублей с намерением сдавать «VIP-клиентам» из Москвы. Однако по словам Квицинии, недвижимость нельзя продать частному владельцу.

«Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Дача Сталина, расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки», — пояснил Квициния. Он добавил, что слухи о возможной продаже объекта появляются не впервые.

В ноябре стало известно, что подмосковная дача Сталина в Мытищинском округе сменила владельца. ООО «Консалтинг и право» приобрело исторический объект за 403,5 миллиона рублей.

