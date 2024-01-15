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07:23, 15 января 2024Россия

В Белгороде установили более 20 бетонных укрытий от обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгороде установлены 22 бетонных остановки

Фото: Reuters

За прошедшие дни в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в городе уже установлено три бетонных модульных укрытия. В этих сооружениях горожане смогут укрыться в случае возможных ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, власти планируют устанавливать по десять подобных конструкций в сутки.

Всего же в городе будет установлено более 400 подобных укрытий, чтобы добиться максимального охвата по защите населения, отчитался губернатор.

О первом смонтированном в Белгороде модульном укрытии сообщалось 14 января. Железобетонная конструкция с двойным армированием представляет собой коробку из пяти плит. Она выдерживает взрыв ракеты реактивной системы залпового огня.

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      Марина Совина
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