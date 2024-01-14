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21:23, 14 января 2024Среда обитания

В Белгороде смонтировали первое модульное укрытие от обстрелов ВСУ

В Белгороде после атак ВСУ установили модульное укрытие для защиты от обстрелов

Кадр: Telegram-канал губернатора Белгородской области

В центре Белгорода установили первое модульное укрытие для защиты населения от обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости.

Железобетонная конструкция поставлена у рынка и универмага, рядом с которыми 30 декабря взорвались ракеты с кассетными боеголовками. Сооружение представляет из себя коробку из пяти плит. В случае угрозы люди могут спрятаться внутри от осколков и суббоеприпасов.

13 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проведении испытаний укрытий, защищающих от обстрелов в людных местах. Он рассказал, что конструкции с двойным армированием выдержали взрывы боеприпасов, которыми Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли город. По результатам испытаний конструкции, используемые Министерством обороны для защиты личного состава, решили установить в местах скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами реактивных систем залпового огня. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом со стороны Украины, подчеркнув, что ракетный удар был нанесен по мирному населению.

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      Марина Совина
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