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21:26, 15 января 2024Россия

В Белгородской области сообщили о последствиях уничтожения над регионом БПЛА

Губернатор Гладков: система ПВО сбила дрон под Белгородом, никто не пострадал

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА). Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнил Гладков, система ПВО сработала в Белгородском районе, дрон удалось сбить на подлете к городу. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка», — добавил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в регионе. По его словам, противник атакует абсолютно осознанно и контролируемо, и целями выбирают спасателей, сотрудников скорой помощи и коммунальных служб.

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      Александра Синицына
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