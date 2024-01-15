В Белгородской области сообщили о последствиях уничтожения над регионом БПЛА

Губернатор Гладков: система ПВО сбила дрон под Белгородом, никто не пострадал

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА). Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнил Гладков, система ПВО сработала в Белгородском районе, дрон удалось сбить на подлете к городу. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка», — добавил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в регионе. По его словам, противник атакует абсолютно осознанно и контролируемо, и целями выбирают спасателей, сотрудников скорой помощи и коммунальных служб.