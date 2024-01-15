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12:52, 15 января 2024Бывший СССР

Пушилин сообщил об увеличении числа обстрелов ВСУ гражданских объектов

Пушилин: ВСУ увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры», — сказал Пушилин.

Глава региона уточнил, что атаки ВСУ наносятся абсолютно осознанно и контролируемо, и их целями выбирают спасателей, сотрудников скорой помощи и коммунальных служб.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинская армия атаковала шесть районов региона. По его данным, 14 января было зафиксировано 19 прилетов.

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      Алевтина Запольская
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