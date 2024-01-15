Украина атаковала шесть районов Белгородской области за сутки

Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть районов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ежедневном брифинге, опубликованном в Telegram.

По данным губернатора, 14 января зафиксировали 19 прилетов, в том числе сброшенных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боеприпасов, а также атаки трех дронов-камикадзе.

Согласно брифингу, в Белгородском районе ВСУ ударили по селу Устинка двумя артиллерийскими снарядами, дроном-камикадзе, а также сбросили на населенный пункт боеприпас с беспилотника. Еще один снаряд БПЛА сбросил Журавлевку. Пострадавших и разрушений нет. Также российские средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в районе поселка Разумное, однако в результате оказались выбиты окна в одном из домов.