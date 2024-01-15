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11:07, 15 января 2024Россия

Украина атаковала шесть районов Белгородской области за сутки

Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть районов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ежедневном брифинге, опубликованном в Telegram.

По данным губернатора, 14 января зафиксировали 19 прилетов, в том числе сброшенных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боеприпасов, а также атаки трех дронов-камикадзе.

Согласно брифингу, в Белгородском районе ВСУ ударили по селу Устинка двумя артиллерийскими снарядами, дроном-камикадзе, а также сбросили на населенный пункт боеприпас с беспилотника. Еще один снаряд БПЛА сбросил Журавлевку. Пострадавших и разрушений нет. Также российские средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в районе поселка Разумное, однако в результате оказались выбиты окна в одном из домов.

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      Константин Лысяков
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