В Британии рассказали о планах России на Украине

UnHerd: у российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины

Россия усилит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом пишет британское издание UnHerd.

По словам автора статьи, у России есть уникальная возможность «ударить в тыл» Украины и подорвать ее возможность продолжать боевые действия. Такой подход может подорвать возможность ВСУ сражаться дальше, пишет издание.

Эксперты считают, что помощь западных стран станет минимальной. Отмечается, что это приведет к постепенной деградации украинской армии в текущем году и краху в 2025-м, когда Россия «расширит активный фронт».

Автор добавил, что в будущем Киеву придется в основном опираться на собственный военно-промышленный комплекс. Отмечается, что в такой ситуации переговоры «становятся насущно необходимыми для Украины».

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов.