В Чечне задержали подозреваемого в расправе над муллой из кровной мести

Кадыров: задержан 30-летний подозреваемый в убийстве в станице Воскресеновская

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник, 15 января, сотрудники МВД России по Шелковскому району задержании подозреваемого в жестокой расправе над жителем станицы Воскресеновское. Фотографией преступника и подробностями произошедшего Кадыров поделился в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что 30-летний задержанный скрывался от стражей правопорядка в лесном массиве, но был отслежен. Мотивы его поступка еще предстоит установить следствию. Однако, по данным «Комсомольской правды», мужчина мог совершить расправу из кровной мести. Также появилась информация, что жертва нападения был муллой, а преступление, уточняет Telegram-канал Mash Gor, произошло на глазах у его сына.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 14 января фигурант во дворе дома в Воскресеновском из-за неприязни напал с ножом на 54-летнего потерпевшего. Тот не выжил. Нападавшего задержали, он признал вину.

В социальных сетях появилось видео расправы. На кадрах видно, что преступление совершается на глазах маленького ребенка. Запись делает злоумышленник, прикрепив камеру к одежде: сначала он заходит во двор, здоровается, а затем нападает со словами «у меня для тебя подарок от брата» и уезжает.