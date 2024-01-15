В Госдуме напомнили россиянам о выплате на детей

Госдума: россияне могут получать пособие из маткапитала на детей до трех лет

Россияне могут получать пособие из маткапитала на детей до трех лет при одном условии — доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. Об этом напомнили в пресс-службе Госдумы, сообщение опубликовано в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Как сообщили в парламенте, для упомянутой выплаты не действует правило нулевого дохода, для ее получения также нет требований к имуществу получателя. При расчете доходов учитываются следующие выплаты: зарплата, пенсия, стипендия, алименты, денежное довольствие военнослужащих. Цифру высчитывают от двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

«Важно! (...) Средства выплачиваются из маткапитала — если он полностью потрачен, выплаты прекращаются», — отметили в Думе.

Ранее россиян предупредили о риске отказа в пенсии — в выплате могут отказать при нехватке пенсионных баллов или стажа.