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17:56, 15 января 2024Бывший СССР

В Киеве из-за мобилизации значительно сократилось число таксистов

«Страна.ua»: число таксистов в Киеве сократилось из-за мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Число таксистов в Киеве значительно сократилось, это связано с мобилизацией и оттоком иностранных граждан, которые работали в сфере. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Вижу, что там и там блокпосты. Тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Но вообще, если есть информация, что ТЦК (территориальные центры комплектования — прим. «Ленты.ру») активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю», — объясняет неназванный украинский таксист.

Другой киевлянин добавил, что теперь в сфере работает мало иностранных специалистов — большинство трудовых мигрантов уехали на родину или в другую страну.

Подобные наблюдения подтвердил глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. Многие водители ушли служить в Вооруженные силы Украины, а рынок транспортных средств находится в кризисе, считает он.

Ранее на Украине представили новый план оптимизации сферы образования. Законопроект допускает сокращение количества высших учебных заведений в связи с устойчивым падением числа украинских студентов.

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      Глеб Палехов
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