В Киеве признали основными целями России на Украине инфраструктурные объекты

ГУР Украины: усилия России сосредоточены на поражении инфраструктурных объектов

Основные усилия России сосредоточены на поражении инфраструктурных объектов Украины, Вооруженные силы России избегают ударов по энергетическому сектору. Такие цели Российской армии признал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для «РБК-Украина».

«Россияне определили для себя критические объекты Украины, которые могут быть поражены ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта», — отметил спикер ГУР.

При этом в Киеве считают, что российская разведка продолжает регулярно проводить космическую съемку и, в случае необходимости, может нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Ранее западные журналисты оценили ущерб украинского военно-промышленного комплекса от ударов ракетным вооружением. По мнению обозревателей Military Watch Magazine, действия Российской армии еще сильнее усугубят нехватку артиллерийских боеприпасов в Вооруженных силах Украины.