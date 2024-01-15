В МИД Польши предупредили о новой волне беженцев с Украины

Замглавы МИД Польши: наступление РФ приведет к новой волне беженцев с Украины

Новое наступление Российской армии приведет к новой волне беженцев с Украины, к которой предстоит готовиться Польше. С таким заявлением в интервью изданию Rzeczpospolita выступил замглавы польского МИД Анджей Шейна.

«Российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети», — предупредил дипломат, добавив, что вторая волна миграции станет для Польши «огромным бременем».

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что оппозиция предложила отправлять украинских беженцев на родину для восполнения боевых потерь Вооруженных сил Украины.