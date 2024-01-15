В российских заповедниках захотели строить туннели

Минприроды предложило по-новому строить дороги в заповедниках

В заповедниках захотели строить дороги в виде эстакад и туннелей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Экспертного совета по заповедному делу, направленное в Минприроды, Минтранс и другие ведомства.

Положение о том, что на особо охраняемых природных территориях новые дороги рекомендуется строить только в виде эстакад или туннелей, Минтрансу предлагается включить в строительные нормы и правила строительства автомобильных и железных дорог.

В совете напомнили, что строительство дорог отрицательно сказывается на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий и их охранные зоны. Согласно действующему российскому законодательству, дороги допускается строить только в определенных случаях.

Также в совете предложили приоритетно реконструировать существующие дороги вместо того, чтобы строить новые. Нововведения могут затронуть и правила скоростного режима на дорогах, которые пересекают особо охраняемые природные территории.

В Минприроды заявили, что готовы рассмотреть предложения экспертного совета, провести их всесторонний анализ и дать соответствующую оценку.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил ввести экологические стандарты для сбора мусора на природных территориях и российских курортах.