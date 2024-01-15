В российском регионе убрали зажор на реке

На Камчатке вернули в русло реку Авача

На Камчатке вернули в русло реку Авача, которая вышла из него из-за морозов, и убрали зажор. Об этом говорится в Telegram-канале главы Елизовского муниципального района Сергея Тюлькина.

Река вышла из берегов в районе Раздольненского сельского поселения из-за зажора. Это явление, сходное с затором льда, состоящее из скопления рыхлого льда. Зажор приводит к поднятию уровня воды рек, и, как следствие, выходу их из берегов.

Чтобы вернуть Авачу в русло, в российском регионе была создана искусственная дамба из снега и льда, которая должна воспрепятствовать кручению водных потоков. Тюлькин отчитался, что после работ поступление воды в пойму прекратилось. Также был почищен берег реки ото льда и шуги.

Из-за морозов и зажоров уровень воды также поднялся в реках Пиначевская и Плотникова. Ранее вышедшая из берегов Авача затопила питомник ездовых собак «Авача-мэй». Животных пришлось эвакуировать.

В конце декабря из-за зимних паводков на Енисее и Ангаре затопило поселок Стрелка в Красноярском крае.