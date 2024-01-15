В ЦБ сообщили о повышении средней максимальной ставки по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 14,79 процента

В начале января 2024 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 14,79 процента. В сравнении с концом декабря показатель увеличился на 0,04 процентного пункта (п.п.), сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Речь идет о росте средней максимальной ставки по итогам первой декады января. Для сравнения, в 20-х числах декабря показатель находился на уровне в 14,75 процента годовых, уточнили в регуляторе. К уровню же второй декады первого зимнего месяца средняя максимальная ставка выросла в еще большей степени — на 0,27 п.п., с 14,52 процента.

Увеличение процентных ставок по рублевым вкладам в целом является ответом на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны руководства ЦБ, считают эксперты. В середине декабря совет директоров регулятора поднял ключевую ставку пятый раз подряд — на сей раз на 1 п.п., до 16 процентов годовых.

Первую половину 2023 года ключевая ставка держалась на уровне в 7,5 процента годовых. Таким образом, за полгода регулятор увеличил показатель более чем в два раза. При этом в ЦБ допустили дальнейшее ужесточение ДКП в случае усиления проинфляционных рисков в стране.