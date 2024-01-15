Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 15 января 2024Бывший СССР

В украинском городе предложили создать группы розыска военнообязанных

В горсовете Днепра предложили создать группы розыска военнообязанных

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В городском совете украинского Днепра предложили создать группы розыска военнообязанных. Об этом со ссылкой на проект решения исполкома горсовета сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что такая норма предусматривается документом, который пока не был принят. В соответствии с ней местные власти предлагают развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе сотрудников военкоматов. Оповещением при этом планируют заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Тарасенко заявлял о критической ситуации в ВСУ, связанной со средним возрастом бойцов, который после очередной волны мобилизации составляет более 40 лет. По его словам, в украинскую армию нередко забирают даже людей с серьезными заболеваниями.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Жена Игоря Николаева отреагировала на слухи о разводе с артистом

      На Украине допустили закрытие части университетов из-за дефицита студентов

      В трех российских регионах произошло землетрясение

      Сильное землетрясение произошло в районе озера Байкал

      Новый начальник ГУ Росгвардии по Москве пообещал полноценную безопасность города

      Россиянам назвали подешевевшие в январе автомобили

      Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024

      Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей

      В МИД Испании заявили о застое в ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости