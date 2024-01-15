В украинском городе предложили создать группы розыска военнообязанных

В горсовете Днепра предложили создать группы розыска военнообязанных

В городском совете украинского Днепра предложили создать группы розыска военнообязанных. Об этом со ссылкой на проект решения исполкома горсовета сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что такая норма предусматривается документом, который пока не был принят. В соответствии с ней местные власти предлагают развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе сотрудников военкоматов. Оповещением при этом планируют заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Тарасенко заявлял о критической ситуации в ВСУ, связанной со средним возрастом бойцов, который после очередной волны мобилизации составляет более 40 лет. По его словам, в украинскую армию нередко забирают даже людей с серьезными заболеваниями.