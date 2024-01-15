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12:39, 15 января 2024Интернет и СМИ

VK расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры

VK расширяет программу грантовой поддержки учреждений культуры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

VK расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры — получатели смогут использовать средства в двух направлениях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. В рамках программы заявителям предлагается два типа грантов: денежный, на создание контента, и цифровой — на продвижение контента «ВКонтакте». Претендовать на поддержку могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

«Программа грантовой поддержки поможет театрам, музеям и другим культурным учреждениям и проектам привлечь новую аудиторию, а молодым пользователям "ВКонтакте" — получить востребованный контент в актуальном для них digital-формате. Гранты помогут сделать новые шаги в развитии на платформе не только масштабным федеральным проектам, но и культурно значимым региональным институциям, а также начинающим талантливым авторам», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Число получателей и объем поддержки определяется координационным советом грантовой программы VK, в который помимо сотрудников компании войдут известные деятели культуры — директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай, российский писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин и другие.

Для участия необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юридическое лицо и вести открытое сообщество «ВКонтакте», у которого больше тысячи подписчиков. Прием заявок стартует 15 января и продлится до 22 февраля этого года. Сумма денежного гранта на одного получателя составит до 5 миллионов рублей. Прием заявок на цифровые гранты откроется весной 2024 года, размер поддержки — до 1 миллиона рублей.

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